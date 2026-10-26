Україна закликає партнерів передати 10% запасів ракет для ППО

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Україна потребує додаткових рішень для посилення протиповітряної оборони та планування захисту на 2027 рік. За словами Хмари, партнери можуть допомогти вже зараз, передавши частину своїх запасів ракет для ППО.

Україна звернулася до партнерів

Хмара звернувся до представників міністерств оборони країн E5:

Німеччини,

Великої Британії,

Франції,

Польщі

Італії.

"Перший критичний пріоритет - ППО. Україна вже має контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів і пропонує партнерам обмін: передати частину ракет із наявних запасів зараз в обмін на поставки, які мають надійти Україні пізніше", - каже міністр.

Євгеній Хмара закликав партнерів розглянути передачу Україні 10% наявних у них запасів перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Україна контрактує за рахунок кредиту ЄС.

"Так само критично потрібні ПЗРК для протидії реактивним безпілотникам. Україна розраховує на фінансування нових закупівель і на передачу систем із наявних запасів партнерів". - заявив Хмара.

Українські дрони

Другий пріоритет - безпілотні системи. Україна може подвоїти виробництво дронів у 2027 році, якщо буде своєчасне фінансування.

"Ми пропонуємо не просто збільшувати закупівлі, а масштабувати спільне виробництво українських дронів на території інших країн", - запевнив Хмара.

Це дасть змогу:

наростити виробництво,

забезпечити Україну необхідними дронами,

посилить оборонні можливості партнерів.

Про це повідомляється з посиланням на заяву міністра оборони України Євгенія Хмари, передає Міноборони у Telegram.

Україна просить у партнерів 3,5 млрд євро до кінця року – Зеленський.

Україна просить Швецію допомогти з ракетами для Patriot та IRIS-T.

Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з військовослужбовцями бойових підрозділів, щоб обговорити потреби фронту, ефективність управління та способи зменшення втрат серед українських захисників.

Україна просить партнерів терміново передати ракети для Patriot.

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