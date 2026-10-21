Україна просить у партнерів 3,5 млрд євро до кінця року – Зеленський

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Україна веде активну роботу з міжнародними партнерами з метою залучення коштів для покриття непокритого бюджетного дефіциту у розмірі 3,5 мільярда євро (близько 4,1 мільярда доларів США) на поточний фінансовий рік. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, відповідне питання обговорювалося під час робочих зустрічей із норвезькою стороною. Водночас у Міністерстві фінансів України зазначають, що загальна непокрита потреба держави у зовнішньому фінансуванні бюджету на 2027 рік сягає 32,6 мільярда доларів США із загальних 52,6 мільярда доларів, а дефіцит коштів на оборонний сектор оцінюється у 40 мільярдів євро з необхідних 70 мільярдів євро.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Україна має отримати 17 мільярдів євро бюджетної підтримки від Євросоюзу до кінця 2026 року, однак ці кошти залежатимуть від виконання необхідних реформ. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі. Він також запевнив, що ЄС братиме участь у фінансуванні потреб України у 2027 році та закликав міжнародних партнерів збільшити допомогу.

Лідери країн Європейського Союзу зберуться 26–27 листопада на спеціальне засідання Європейської ради, ключовими темами якого стануть багаторічна фінансова рамка ЄС на 2028–2034 роки та питання фінансування України у 2027 році. Про відповідні плани послав держав-членів поінформував керівник кабінету президента Євроради Антоніу Кошти Педро Лурті.

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