0:00 / 0:00

У 2026 році Україна планує виробити від кількох сотень до тисячі протикорабельних ракет «Нептун», понад тисячу реактивних дронів «Паляниця» та близько семи мільйонів безпілотників різних типів, що значно перевищує показник 2024 року, коли випустили приблизно 2,2 мільйона дронів.

Як повідомив генеральний директор конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов, розробку «Нептуна» розпочали ще у 2010 році, проте належне фінансування проєкт отримав лише після 2020 року.

Водночас масштабування виробництва зброї ускладнюється низкою системних викликів. Серед них — розосередженість виробничих потужностей, дефіцит кадрів на оборонних підприємствах, а також розпорошення державного фінансування між приблизно 1300 компаніями. Крім того, Україні необхідно вдосконалювати власні технології протиповітряної оборони для боротьби з російськими ракетами — для цього вже є база у вигляді доступу до магнію та алюмінію, а також розвиненої хімічної промисловості.

Джерело: американське видання The Wall Street Journal.

У операції зі знищення автомобільного моста через Керченську протоку 17 листопада були задіяні дрони та ракети Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун».

У ніч на 19 листопада берегові ракетні комплекси Військово-Морських сил ЗСУ «Нептун» завдали ракетного удару по Кримському мосту. Унаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно, рух переправою перекрито.

Читай нас у