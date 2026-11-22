В 2026 году Украина планирует произвести от нескольких сотен до тысячи противокорабельных ракет «Нептун», более тысячи реактивных дронов «Паляница» и около семи миллионов беспилотников различных типов, что значительно превышает показатель 2024 года, когда было выпущено примерно 2,2 миллиона дронов.

Как сообщил генеральный директор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев, разработку «Нептуна» начали ещё в 2010 году, однако надлежащее финансирование проект получил только после 2020 года.

В то же время наращивание производства оружия затрудняется рядом системных проблем. Среди них — рассредоточенность производственных мощностей, дефицит кадров на оборонных предприятиях, а также распределение государственного финансирования между примерно 1300 компаниями. Кроме того, Украине необходимо совершенствовать собственные технологии противовоздушной обороны для борьбы с российскими ракетами — для этого уже есть база в виде доступа к магнию и алюминию, а также развитой химической промышленности.

Источник: американское издание The Wall Street Journal.

В операции по уничтожению автомобильного моста через Керченский пролив 17 ноября были задействованы дроны и ракеты «Довбуш», «Вендета», Da Vinci, «Сичень», MICH 2000, «Рута», «Паляница», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламинго» и Р-360 «Нептун».

В ночь на 19 ноября береговые ракетные комплексы Военно-морских сил ВСУ «Нептун» нанесли ракетный удар по Крымскому мосту. В результате атаки повреждено железнодорожное полотно, движение по переправе перекрыто.

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