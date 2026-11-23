В Хмельницком правоохранители пресекли деятельность сети подпольных колл-центров, участники которой обманывали граждан и присваивали их деньги. В рамках спецоперации было проведено 18 обысков и задержано 12 человек.

По данным следствия, организатором незаконного бизнеса был 29-летний мужчина. Он привлек к схеме исполнителей, обеспечил их необходимой техникой, распределил обязанности и наладил дистанционное управление сетью.

Чтобы не привлекать внимания правоохранительных органов, участники группы обустроили колл-центры непосредственно в квартирах, где проживали.

Координацию работы организатор осуществлял через закрытый чат в Telegram, в котором мошенники пользовались вымышленными именами. Он контролировал деятельность подчинённых, устанавливал графики работы, учитывал полученные средства и распределял прибыль.

Для поиска потенциальных жертв участники группы собирали персональные данные граждан, в частности сведения об их имущественном положении. В дальнейшем эту информацию использовали во время телефонных разговоров, пытаясь под психологическим давлением и путем обмана завладеть их средствами.

В ноябре 2026 года в ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные деньги в различных валютах на общую сумму, эквивалентную около 1 млн грн.