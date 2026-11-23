В Хмельницком ликвидировали сеть подпольных колл-центров, задержаны 12 человек
В Хмельницком правоохранители пресекли деятельность сети подпольных колл-центров, участники которой обманывали граждан и присваивали их деньги. В рамках спецоперации было проведено 18 обысков и задержано 12 человек.
По данным следствия, организатором незаконного бизнеса был 29-летний мужчина. Он привлек к схеме исполнителей, обеспечил их необходимой техникой, распределил обязанности и наладил дистанционное управление сетью.
Чтобы не привлекать внимания правоохранительных органов, участники группы обустроили колл-центры непосредственно в квартирах, где проживали.
Координацию работы организатор осуществлял через закрытый чат в Telegram, в котором мошенники пользовались вымышленными именами. Он контролировал деятельность подчинённых, устанавливал графики работы, учитывал полученные средства и распределял прибыль.
Для поиска потенциальных жертв участники группы собирали персональные данные граждан, в частности сведения об их имущественном положении. В дальнейшем эту информацию использовали во время телефонных разговоров, пытаясь под психологическим давлением и путем обмана завладеть их средствами.
В ноябре 2026 года в ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные деньги в различных валютах на общую сумму, эквивалентную около 1 млн грн.
Под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры организатору сообщено о подозрении в создании мошеннической организованной группы, использующей средства электронной связи, и руководстве ею (ч. 1 ст. 255-4 УК Украины), еще 11 лицам — в участии в такой группе (ч. 2 ст. 255-4 УК Украины).
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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