赫梅利尼茨基市捣毁了一个地下呼叫中心网络，12人被捕
在赫梅利尼茨基，执法部门捣毁了一个地下呼叫中心网络，该网络成员通过诈骗手段骗取公民钱财并据为己有。在此次专项行动中，警方共开展了18次搜查，并拘留了12人。
据调查显示，该非法业务的组织者是一名29岁的男子。他招募了执行人员参与该骗局，为他们提供了必要的设备，分配了职责，并建立了对该网络的远程控制机制。
为避免引起执法部门的注意，该团伙成员直接在其居住的公寓内设立了呼叫中心。
组织者通过Telegram上的封闭聊天群协调工作，诈骗团伙成员在群内均使用化名。他负责监督下属的活动、制定工作时间表、核算收到的资金并分配利润。
为了寻找潜在受害者，该团伙成员收集公民的个人数据，特别是关于其财产状况的信息。随后，他们在电话交谈中利用这些信息，试图通过施加心理压力和欺骗手段来侵占受害者的资金。
2026年11月，执法部门在搜查过程中查获了计算机设备、手机以及多种货币的现金，总价值约合100万格里夫纳。
在赫梅利尼茨基州检察院的程序指导下，组织者被通知涉嫌组建并领导电子通信诈骗犯罪团伙（乌克兰刑法第255-4条第1款）， 另有11人被指控参与该团伙（乌克兰刑法典第255-4条第2款）。
乌克兰总检察长办公室通报了这一消息。
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