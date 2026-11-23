在赫梅利尼茨基，执法部门捣毁了一个地下呼叫中心网络，该网络成员通过诈骗手段骗取公民钱财并据为己有。在此次专项行动中，警方共开展了18次搜查，并拘留了12人。

据调查显示，该非法业务的组织者是一名29岁的男子。他招募了执行人员参与该骗局，为他们提供了必要的设备，分配了职责，并建立了对该网络的远程控制机制。

为避免引起执法部门的注意，该团伙成员直接在其居住的公寓内设立了呼叫中心。

组织者通过Telegram上的封闭聊天群协调工作，诈骗团伙成员在群内均使用化名。他负责监督下属的活动、制定工作时间表、核算收到的资金并分配利润。

为了寻找潜在受害者，该团伙成员收集公民的个人数据，特别是关于其财产状况的信息。随后，他们在电话交谈中利用这些信息，试图通过施加心理压力和欺骗手段来侵占受害者的资金。

2026年11月，执法部门在搜查过程中查获了计算机设备、手机以及多种货币的现金，总价值约合100万格里夫纳。