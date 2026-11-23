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У Хмельницькому правоохоронці спільно зі Службою безпеки України викрили масштабний шахрайський кол-центр. Організована злочинна група видавала себе за працівників державних установ і дистанційно виманювала гроші в іноземних громадян.

За даними слідства, організатором незаконної діяльності був житель Хмельницького, який залучив до реалізації шахрайської схеми ще 11 спільників.

Фігуранти телефонували потенційним жертвам, вдаючи з себе представників державних установ або правоохоронних структур, та під різними приводами схиляли їх перераховувати заощадження на визначені ними рахунки.

Отримані шахрайським шляхом кошти учасники злочинної групи надалі переводили на підконтрольні банківські та криптовалютні рахунки, після чого розподіляли між собою. Частину грошей організатор спрямовував на забезпечення подальшої протиправної діяльності.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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