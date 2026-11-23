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Овруцький районний суд Житомирської області засудив двох жителів Рівненської області за організацію незаконного переправлення п’ятьох чоловіків через державний кордон за попередньою змовою групою осіб.

Суд затвердив угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором Коростенської окружної прокуратури та обвинуваченими, і призначив кожному по п’ять років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на один рік, а також на три роки заборонив обіймати посади, пов’язані з охороною держкордону.

Слідство встановило, що в лютому 2025 року засуджені погодилися за грошову винагороду допомогти п’ятьом військовозобов’язаним із різних регіонів України незаконно потрапити до Білорусі, отримавши по 8 тисяч гривень із кожного клієнта. Для конспірації один зі спільників їхав попереду автомобілем Volkswagen Golf, щоб завчасно виявляти блокпости й уникати перевірок, тоді як інший віз пасажирів позаду в позашляховику Land Rover. Однак поблизу одного з населених пунктів Словечанської громади обидві автівки зупинили прикордонники, тож до кордону група не дісталася.

Під час судового розгляду обидва обвинувачені визнали провину, розкаялися та добровільно перерахували по 300 тисяч гривень кожен на потреби Збройних Сил України. Окрім цього, суд постановив конфіскувати для передачі українським військовим позашляховик Land Rover, а також вилучені 32 тисячі гривень і 200 доларів США, тоді як чотири мобільні телефони конфіскували в дохід держави. Вирок набере законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, якщо сторони не подадуть скаргу.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура.

Крім того, у Кам’янці-Подільському перед судом постане 52-річний житель Києва, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. За свої послуги він вимагав 15 тисяч євро. Досудове розслідування у справі завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.

На Рівненщині судитимуть 40-річного чоловіка, який, за даними слідства, намагався допомогти двом пасажирам незаконно перетнути державний кордон. Він забрав їх у Луцьку та власним автомобілем повіз до прикордонної території, оминаючи блокпости. За таку поїздку водій отримав 3300 доларів.

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