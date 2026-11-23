日托米尔州奥夫鲁茨基区法院以预谋团伙组织非法将五名男子越境为由，判处两名来自里夫内州的居民有罪。

法院批准了科罗斯特内地区检察院检察官与被告之间达成的认罪协议， 并判处每人五年有期徒刑，缓刑一年，同时禁止其在三年内担任与国家边境保卫相关的职务。

调查查明，2025年2月，上述被判刑人员为获取金钱报酬，同意协助来自乌克兰不同地区的五名服兵役义务人员非法进入白俄罗斯，并从每位客户处收取了8000格里夫纳。 为掩人耳目，其中一名同伙驾驶一辆大众高尔夫轿车在前方开路，以便提前发现检查站并避开检查，而另一名同伙则驾驶一辆路虎越野车在后方运送乘客。 然而，在斯洛维恰纳社区的一个居民点附近，两辆车均被边防人员拦下，因此该团伙未能抵达边境。

在庭审过程中，两名被告均承认罪行，表示悔过，并自愿各自向乌克兰武装部队捐款30万格里夫纳。 此外，法院裁定没收路虎越野车并移交乌克兰军队，同时没收查获的3.2万格里夫纳和200美元；而四部手机则被没收归国家所有。 如果各方未提出上诉，该判决将在上诉期限届满后生效。

消息来源：日托米尔州检察院。

此外，在卡缅涅茨-波多利斯基，一名52岁的基辅居民将出庭受审，他涉嫌组织将应服兵役的男子非法越过乌克兰国家边境。他为此索要了1.5万欧元报酬。 该案的庭前调查已结束，起诉书已移交法院。

在罗夫诺州，一名40岁男子将接受审判。据调查显示，他曾试图协助两名乘客非法越过国家边境。他在卢茨克接上两人，并驾驶私家车绕过检查站，将他们送至边境地区。 司机因此次行程获得了3300美元报酬。

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