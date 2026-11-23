曾于不同时期担任“穆罗瓦诺库里洛韦茨中央区医院”公营非营利机构负责人的三名官员，已被通报涉嫌因公失职并造成严重后果。

嫌疑人包括两名曾于2022年管理该医疗机构的院长，以及自2023年起担任该机构现任负责人的官员。 根据《乌克兰刑法典》第367条第2款对他们的指控，可判处两年至五年有期徒刑，并剥夺担任特定职务或从事特定活动的权利，期限最长为三年。

调查查明，2022年至2023年期间，该医院虽从乌克兰国家卫生局获得了两项医疗保障计划的预算拨款，但未履行合同规定的义务。 具体而言，在“非手术成人及儿童住院治疗”项目下，该机构本应配备至少20台自动给药机，并在自有实验室或通过外包方式进行抗体检测， 但该机构并未履行。此外，在门诊孕产护理套餐框架内，该医疗机构既未对患者进行采血，也未通过自有力量或委托承包商开展相应的实验室检测。

据执法部门称，每位院长在其任职期间，在收到资金后均有义务组织落实合同条款，及时发现不合规情况，并启动退还无正当理由获得的资金的程序。 未能妥善履行这些职责，导致国家预算损失300万格里夫纳。目前，正就对嫌疑人采取何种预防措施以及暂停现任医院院长职务的问题进行审议。

来源：文尼察州检察院。

在伊万诺-弗兰科夫斯克，又有一名涉案人员因市立医院医疗服务舞弊案被查获。 该医院创伤科主任涉嫌伪造复杂骨科手术的数据，而该医疗机构正是凭借这些数据从国家预算中获得了补偿。

此前，在特尔诺皮尔，法院就一名一岁半男童在牙科治疗过程中死亡一案，对省儿童临床医院的两名医生作出了判决。这起悲剧发生于2023年11月。 该儿童在接受全身麻醉下的常规龋齿治疗过程中死亡。

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