Trzem urzędnikom, którzy w różnym czasie kierowali KNP „Centralny Szpital Rejonowy w Murowanokuryliwcu”, postawiono zarzuty zaniedbania służbowego, które spowodowało poważne konsekwencje.

Podejrzanymi są dwaj dyrektorzy, którzy kierowali placówką w 2022 roku, a także obecny kierownik placówki, pełniący tę funkcję od 2023 roku. Kara przewidziana w zarzucanym im ust. 2 art. 367 Kodeksu karnego Ukrainy przewiduje karę od dwóch do pięciu lat pozbawienia wolności wraz z pozbawieniem prawa do sprawowania określonych stanowisk lub wykonywania określonej działalności na okres do trzech lat.

W wyniku śledztwa ustalono, że w latach 2022–2023 szpital otrzymywał od Narodowej Służby Zdrowia Ukrainy finansowanie budżetowe w ramach dwóch pakietów programu gwarancji medycznych, jednak nie wywiązywał się z wymogów przewidzianych w umowach. W szczególności w ramach pakietu opieki szpitalnej dla dorosłych i dzieci bez przeprowadzania operacji chirurgicznych placówka miała zapewnić co najmniej 20 automatycznych dozowników do podawania leków oraz przeprowadzać badania na obecność przeciwciał we własnym laboratorium lub na podstawie umowy z podwykonawcą, ale tego nie uczyniła. Ponadto w ramach pakietu opieki nad kobietami w ciąży w warunkach ambulatoryjnych placówka medyczna nie pobierała krwi od pacjentek i nie przeprowadzała odpowiednich badań laboratoryjnych ani własnymi siłami, ani z udziałem podwykonawców.

Według organów ścigania każdy z dyrektorów w okresie sprawowania przez siebie funkcji, po otrzymaniu środków, był zobowiązany do zorganizowania realizacji warunków umów, terminowego wykrywania nieprawidłowości oraz zainicjowania zwrotu bezpodstawnie otrzymanych środków. Niewłaściwe wypełnienie tych obowiązków spowodowało straty w budżecie państwa w wysokości 3 milionów hrywien. Obecnie rozstrzyga się kwestię zastosowania środków zabezpieczających wobec podejrzanych, a także odwołania z funkcji obecnego dyrektora szpitala.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Winnicy.

W Iwano-Frankiwsku ujawniono kolejną osobę zamieszaną w sprawę nadużyć związanych z usługami medycznymi w szpitalu miejskim. Kierownik oddziału traumatologii jest podejrzany o fałszowanie danych dotyczących skomplikowanych operacji ortopedycznych, za które placówka medyczna otrzymywała rekompensaty z budżetu państwa.

Wcześniej w Ternopilu sąd wydał wyrok wobec dwóch lekarzy obwodowego szpitala dziecięcego w sprawie śmierci półtorarocznego chłopca podczas leczenia stomatologicznego. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku. Dziecko zmarło podczas planowego leczenia próchnicy, które przeprowadzano w znieczuleniu ogólnym.

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