SBU zatrzymała w obwodzie donieckim żołnierza, który samowolnie opuścił jednostkę wojskową i współpracował z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Kierował ostrzałem Kramatorska i przekazywał wrogowi informacje o Siłach Obronnych.

W celu zebrania danych mężczyzna przybywał na miejsca rosyjskich ataków, udając wolontariusza pomagającego w rozbieraniu gruzów. W rzeczywistości filmował skutki ataków i przekazywał materiały rosyjskim służbom specjalnym.

Zdrajca przemierzał również miasto, wykrywając miejsca skupiska ukraińskich żołnierzy i sprzętu wojskowego. Znalazł się w polu widzenia Rosjan po opublikowaniu na swoim profilu w TikTok filmu przedstawiającego zniszczone obiekty.

Podczas przeszukania znaleziono u niego smartfon zawierający dowody współpracy z wrogiem. Mężczyźnie postawiono zarzuty rozpowszechniania informacji o rozmieszczeniu Sił Zbrojnych Ukrainy oraz dezercji. Przebywa on w areszcie, grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Śledztwo bada również ewentualny udział w zdradzie stanu.

Źródło: SBU.

W obwodzie donieckim zatrzymano agenta Federacji Rosyjskiej, który kierował atakami na pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy.

SBU zdemaskowała agenta Rosji, który wysadził samochód urzędnika rady miejskiej Dniepru.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu korygowania ataków na lokalne obiekty energetyczne. Osobą tą okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.

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