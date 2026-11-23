W Czarnobylskim Rezerwacie Biosfery Promieniowania i Ekologii zaobserwowano sówkę zwyczajną — najmniejszą sowę na Ukrainie. Jej waga nie przekracza 80 gramów.

W przeciwieństwie do większości sów ptak ten jest aktywny nie tylko w nocy, ale także w ciągu dnia — poluje od rana aż do zmierzchu. Jego ofiarami padają drobne gryzonie i małe ptaki.

Jeśli sóweczka pojawi się na widoku lub wyda głos, inne ptaki mogą gromadzić się w stadach i ją ścigać. Dlatego poluje z zasadzki i stara się pozostać niezauważona.

Gniazda sóweczka urządza w dziuplach pozostawionych przez dzięcioły, a przed zimą gromadzi zapasy pożywienia, chowając tam drobne ptaki i ssaki, w szczególności myszy i norniki.

Pomimo niewielkich rozmiarów sóweczka ma spokojny charakter. Jest to gatunek osiadły, choć młode ptaki mogą migrować na południe.

Źródło: Rezerwat Czarnobylski

W Czarnobylskim Radiacyjno-Ekologicznym Rezerwacie Biosfery odnotowano występowanie rzadkiej sowy wielkiej — największej sowy Ukrainy, objętej ochroną państwową. Ten nocny drapieżnik jest wpisany do Czerwonej Księgi Ukrainy i odgrywa ważną rolę w naturalnej równowadze ekosystemów.

Wcześniej w pobliżu Czarnobyla zauważono stado rzadkich koni Przewalskiego.

W rezerwacie czarnobylskim odkryto rzadkie gatunki ryb wpisane do Czerwonej Księgi Ukrainy.

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