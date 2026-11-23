NABU i SAP ujawniły schemat sprzeniewierzenia środków budżetowych w Ministerstwie Jedności Narodowej. Były wicepremier oraz dwaj kierownicy wydziałów ministerstwa są podejrzani o zorganizowanie fikcyjnego zatrudnienia pięciu osób, którym wypłacano wynagrodzenie z budżetu państwa.

O postawieniu zarzutów poinformowały 23 listopada Narodowe Biuro Antykorupcyjne oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna.

Według wersji śledczych były urzędnik zorganizował schemat, w ramach którego pięć osób otrzymywało wynagrodzenie ze środków ministerstwa, choć w rzeczywistości nie wykonywały tam żadnych obowiązków służbowych. Zamiast tego pracowali jako osobisty kierowca i ochroniarze byłego ministra.

Według danych serwisu UA.News chodzi o Ołeksija Czernyszowa.

Jak twierdzą organy ścigania, do realizacji tego procederu zaangażował on dwóch kierowników jednostek organizacyjnych ministerstwa. Wiedzieli oni o fikcyjnym zatrudnieniu, ale regularnie podpisywali dokumenty zawierające nieprawdziwe informacje o rzekomo wykonanej pracy.

Na podstawie tych dokumentów pięciu osobom naliczano i wypłacano wynagrodzenie ze środków budżetowych.

Obecnie NABU i SAP poinformowały o postawieniu zarzutów trzem osobom zamieszanym w sprawę. Ich działania zakwalifikowano jako sprzeniewierzenie środków budżetowych.

Czernyszow zawiera ugodę z organami śledczymi: NABU wyłączyło z zarzutów epizod dotyczący kwoty 500 tysięcy dolarów.

WAKS zezwolił Czernyszowowi na zdjęcie elektronicznej bransoletki.



W sprawie Czernyszowa WAKS utrzymał ograniczenia proceduralne do czerwca.

Wicepremier Czernyszow nie wykonał postanowienia WAKS – nie wpłacił kaucji w wysokości 120 mln hrywien.

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