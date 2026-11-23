Dyrektor NABU Semen Krywonos, szef SAP Oleksandr Klymenko, były szef SBU Wasyl Maljuk oraz były prokurator generalny Rusłan Kravczenko nie pojawili się na posiedzeniu Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej. Poseł Oleksij Honczarenko ponownie zaprosił ich na posiedzenie.

Według Gonczarenki szefowie NABU i SAP nie pojawili się z powodu przebywania na zagranicznej delegacji. W związku z tym przewodniczący komisji ogłosił nowe terminy posiedzeń.

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„Nasza Tymczasowa Komisja Śledcza zwróci się już dzisiaj, i ponownie zapraszamy na nasze posiedzenie szefa SAP Oleksandra Klymenka, dyrektora NABU Semiona Krywonos, detektywa NABU Rusłana Magomedrasulowa, byłego szefa SBU Wasyla Maluka oraz byłego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenka. Z szacunku dla instytucji, które reprezentują lub reprezentowali, dajemy im możliwość wyboru terminu. Ogłaszam następujące terminy naszych posiedzeń: 25 listopada, 7 grudnia i 11 grudnia. Możecie wybrać jedną z tych dat i macie wystarczająco dużo czasu, aby nie planować nowych podróży służbowych” — powiedział Gonczarenko.

Wcześniej Krywonos poinformował o ataku medialnym na NABU i SAP.

Generał Duka potwierdził zarzuty Kravchenko pod adresem dyrektora NABU Kryvonos.

Ponadto generał SBU Duka zaproponował kierownictwu NABU i SAP poddanie się badaniu poligrafowemu.

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