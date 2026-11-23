Były minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba skomentował doniesienia o ewentualnym mianowaniu go na stanowisko ambasadora Ukrainy w Waszyngtonie. Odmówił potwierdzenia lub zaprzeczenia, czy otrzymał taką propozycję od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, podkreślając, że decyzje kadrowe na tym szczeblu należą do kompetencji głowy państwa.

„Nie komentuję tego, kto komu coś proponował. Uważam, że jest to wyłączna prerogatywa prezydenta” – oświadczył były szef MSZ.

Dodał, że nie uważa za stosowne publiczne wypowiadanie się na temat ewentualnych propozycji kadrowych ze strony prezydenta ani własnej odpowiedzi na nie. Według Kuleby to sam Zełenski powinien ogłaszać takie decyzje.

„Gdybym teraz miał siedzieć i mówić: »Nie, nie proponował« albo: »Tak, proponował, ale odmówiłem« – to wszystko byłaby pycha i obłuda” – wyjaśnił dyplomata.

Kuleba wyjaśnił, dlaczego Ukraina potrzebuje ambasadora w USA

Były minister zwrócił również uwagę na ryzyko związane z długotrwałym brakiem ukraińskiego ambasadora w Waszyngtonie. Jego zdaniem problem ten może się szczególnie zaostrzyć już od stycznia 2027 roku.

Kuleba wyjaśnił, że amerykańska polityka w coraz większym stopniu kształtuje się nie tylko w Białym Domu, ale także w Kongresie. Dlatego Ukraina musi rozwijać kontakty z senatorami i kongresmenami, pozyskiwać nowych zwolenników oraz przekazywać amerykańskim politykom stanowisko Kijowa.

Jednocześnie dyplomata podkreślił, że przyszły ambasador powinien być osobą, której prezydent ufa i z którą czuje się komfortowo współpracując.

Kuleba powiedział o tym w wywiadzie dla 24 Kanalu.

Wcześniej Zełenski ujawnił, kogo rozważa na stanowisko ambasadora Ukrainy w USA.

Przypomnijmy, że Zełenski podał warunek mianowania nowego ambasadora w USA.

Wcześniej informowaliśmy również, że Zełenski podał nazwiska kandydatów na stanowisko ambasadora Ukrainy w USA

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