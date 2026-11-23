前外交部长德米特罗·库列巴就有关他可能被任命为乌克兰驻华盛顿大使的消息发表了评论。 他拒绝证实或否认是否曾收到总统沃洛迪米尔·泽连斯基的此类提议，并强调此类级别的人事决定属于国家元首的职权范围。

“我不会评论谁向谁提出了提议。我认为这完全是总统的专属权限，”这位前外交部长表示。

他补充道，他不认为公开谈论总统可能提出的人事提议或自己对此的回应是合适的。据库列巴称，此类决定应由泽连斯基本人宣布。

“如果我现在坐在这里说：‘不，没有提议’，或者说：‘是的，有提议，但我拒绝了’——这都是一种傲慢和狡辩，”这位外交官解释道。

库列巴解释了乌克兰为何需要驻美大使

这位前部长还指出了乌克兰驻华盛顿大使长期空缺所带来的风险。据他评估，这一问题可能从2027年1月起变得尤为严峻。

库列巴解释说，美国的政策不仅在白宫，而且在国会中也日益受到影响。因此，乌克兰有必要与参议员和众议员建立联系，争取新的支持者，并向美国政界人士传达基辅的立场。

与此同时，这位外交官强调，未来的驻美大使必须是总统信任且能与之舒适共事的人选。

库列巴在接受第24频道采访时谈到了这一点。

此前，泽连斯基曾透露了正在考虑的人选，以担任乌克兰驻美大使一职。

需要提醒的是，泽连斯基曾提出任命新任驻美大使的条件。

此前，我们还曾报道，泽连斯基公布了乌克兰驻美大使职位的候选人名单

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