Директор НАБУ Семен Кривонос, глава САП Александр Клименко, бывший председатель СБУ Василий Малюк и экс-генеральный прокурор Руслан Кравченко не явились на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады. Депутат Алексей Гончаренко повторно пригласил их на заседание.

По словам Гончаренко, руководители НАБУ и САП не прибыли из-за нахождения в зарубежной командировке. В связи с этим председатель комиссии объявил новые даты заседаний.

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«Наша Временная следственная комиссия обратится уже сегодня, и мы вновь приглашаем на наше заседание руководителя САП Александра Клименко, директора НАБУ Семена Кривоноса, детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, экс-главу СБУ Василия Малюка, экс-генпрокурора Руслана Кравченко. Из уважения к институтам, которые они представляют или представляли, мы даем им возможность выбрать себе дату. Я объявляю следующие даты наших заседаний: 25 ноября, 7 декабря и 11 декабря. Вы можете выбрать одну из этих дат и у вас будет достаточно времени, чтобы не планировать новые командировки», — сказал Гончаренко.

Ранее Кривонос заявил о медийной атаке на НАБУ и САП.

Генерал Дука подтвердил обвинения Кравченко в адрес директора НАБУ Кривоноса.

Также генерал СБУ Дука предложил руководителям НАБУ и САП пройти проверку на полиграфе.

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