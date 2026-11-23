Киевский апелляционный суд завершил рассмотрение спора об алиментах между народным депутатом Елизаветой Ясько и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Соответствующее решение опубликовано в судебном реестре.

Еще в августе истица Ясько обратилась в Шевченковский райсуд Киева с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов с Саакашвили. Однако столичная Фемида отказалась встать на сторону народного депутата. Причина — суду не удалось установить зарегистрированное место жительства (пребывания) бывшего гражданского мужа Ясько Михеила Саакашвили. Поэтому заявительнице было отказано в выдаче судебного приказа о взыскании алиментов.

Адвокат народного депутата обжаловала это решение в апелляционной инстанции. 16 ноября Киевский апелляционный суд оставил без изменений постановление Шевченковского райсуда. Выводы Фемиды сводились к тому, что перед тем, как выдать судебный приказ о взыскании алиментов, суд должен знать адрес ответчика, на который затем направляется это решение. Если же отсутствует информация об адресе регистрации лица, то судебный приказ не вступит в силу, как того требует Гражданский процессуальный кодекс.

Оба суда установили: до 11 августа 2015 года Михеил Саакашвили был зарегистрирован по конкретному адресу. После этой даты он был снят с регистрации.

«Указанные сведения подтверждают лишь ранее зарегистрированное место жительства должника и факт снятия его с регистрации, однако не позволяют установить его зарегистрированное в установленном законом порядке место жительства или пребывания на момент рассмотрения заявления о выдаче судебного приказа», — констатировалось в апелляции.

Постановление апелляционного суда вступило в силу и не подлежит обжалованию. Таким образом, Ясько через суд не удалось обязать Саакашвили выплачивать алименты в пользу их общей малолетней дочери Жасмин.

Ранее народный депутат Ясько впервые прокомментировала ситуацию вокруг дочери от Михаила Саакашвили.

Елизавета Ясько подала иск о взыскании алиментов с Михеила Саакашвили.

Саакашвили прокомментировал судебный спор с Ясько относительно их общей дочери.

Читай нас в