Kijowski Sąd Apelacyjny zakończył rozpatrywanie sporu dotyczącego alimentów między posłanką Elżbietą Jaską a byłym prezydentem Gruzji Micheilem Saakaszwilim. Odpowiednie orzeczenie zostało opublikowane w rejestrze sądowym.

Już w sierpniu powódka Jasko zwróciła się do Sądu Rejonowego im. Szewczenki w Kijowie z wnioskiem o wydanie nakazu sądowego w sprawie ściągnięcia alimentów od Saakaszwiliego. Jednak kijowski sąd odmówił poparcia posłanki. Powód – sądowi nie udało się ustalić zarejestrowanego miejsca zamieszkania (pobytu) byłego partnera Jaskowej, Micheila Saakaszwiliego. W związku z tym wnioskodawczyni odmówiono wydania nakazu sądowego o ściągnięciu alimentów.

Adwokatka posłanki zaskarżyła tę decyzję do sądu apelacyjnego. 16 listopada Kijowski Sąd Apelacyjny pozostawił bez zmian postanowienie Sądu Rejonowego w Szewczenkowie. Wnioski sądu sprowadzały się do tego, że przed wydaniem nakazu sądowego o ściągnięciu alimentów sąd musi znać adres pozwanego, na który następnie wysyłana jest ta decyzja. Jeśli natomiast brakuje informacji o adresie zameldowania osoby, nakaz sądowy nie wejdzie w życie, jak tego wymaga Kodeks postępowania cywilnego.

Oba sądy ustaliły, że do 11 sierpnia 2015 r. Micheil Saakaszwili był zameldowany pod konkretnym adresem. Po tej dacie został wykreślony z rejestru.

„Wskazane informacje potwierdzają jedynie wcześniej zarejestrowane miejsce zamieszkania dłużnika oraz fakt wykreślenia go z rejestru, jednak nie pozwalają ustalić jego miejsca zamieszkania lub pobytu zarejestrowanego zgodnie z porządkiem prawnym w czasie rozpatrywania wniosku o wydanie nakazu sądowego” – stwierdzono w wyroku apelacyjnym.

Orzeczenie sądu apelacyjnego stało się prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. W ten sposób Jaskie nie udało się na drodze sądowej zobowiązać Saakaszwiliego do płacenia alimentów na rzecz ich wspólnej małoletniej córki Jasmine.

Wcześniej posłanka do Rady Narodowej Jaskó po raz pierwszy skomentowała sytuację dotyczącą córki z Miheila Saakaszwiliego.

Elżbieta Jaskowa wniosła pozew o alimenty przeciwko Micheilowi Saakaszwilemu.

Saakaszwili skomentował spór sądowy z Jaską dotyczący ich wspólnej córki.

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