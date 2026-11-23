基辅上诉法院已结束对议员叶利扎维塔·雅斯科与格鲁吉亚前总统米哈伊尔·萨卡什维利之间抚养费纠纷的审理。相关裁决已公布于法院登记册。

早在8月，原告雅斯科就曾向基辅谢甫琴科区法院提交申请，要求签发针对萨卡什维利的抚养费强制执行令。然而，基辅法院拒绝支持这位议员。 原因在于，法院未能查明雅斯科的前同居伴侣米哈伊尔·萨卡什维利的登记居住地（现居地）。因此，法院驳回了申请人关于签发抚养费强制执行令的申请。

该女议员的律师向二审法院提起了上诉。11月16日，基辅上诉法院维持了舍甫琴科区法院的裁定。 法院的裁决要点在于：在签发关于追索赡养费的法院命令之前，法院必须掌握被告的地址，以便随后将该裁决送达至该地址。 如果缺乏当事人登记地址的信息，则根据《民事诉讼法典》的规定，该法院命令将不生效。

两级法院均查明：截至2015年8月11日，米哈伊尔·萨卡什维利曾在特定地址登记。此后，其登记信息被注销。

“上述信息仅证实了债务人先前登记的居住地及其注销登记的事实， 但无法据此确定其在审理签发法院命令申请期间，依据法律规定程序登记的居住地或所在地，”上诉书指出。

上诉法院的裁决已生效，且不得上诉。因此，雅斯科未能通过司法途径迫使萨卡什维利向他们共同的未成年女儿茉莉支付抚养费。

此前，乌克兰人民议会议员雅斯科首次就其与米哈伊尔·萨卡什维利所生女儿的相关情况发表了评论。

叶丽扎维塔·雅斯科曾向米哈伊尔·萨卡什维利提起抚养费诉讼。

萨卡什维利就与雅斯科关于他们共同女儿的法律纠纷发表了评论。

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