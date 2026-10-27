Нардепка Ясько вперше прокоментувала ситуацію навколо доньки від Міхеіла Саакашвілі

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Народна депутатка України Ліза Ясько вперше публічно висловилася щодо обговорення ситуації навколо її доньки від колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Політикиня наголосила, що не підтримує оприлюднення фотографій дитини без дозволу батьків і використання дітей для піару. Водночас подробиць скандалу вона не розкрила.

«Я категорично проти публікацій фото своїх дітей та використання для своїх цілей без дозволу! Я не даю дозволу на публікацію жодних фото моєї дитини!» – заявила народна депутатка.

Вона додала, що роками утримувалася від коментарів заради приватності та безпеки доньки, однак вирішила висловитися. «Хотіла утриматись від коментарів і всі ці роки мовчу задля приватності та безпеки дитини. Але не виходить», – написала Ясько.

Окремо політикиня наголосила: «Дітей не можна використовувати для цілей піару!»

Про це повідомляється з посиланням на заяву нардепки.

Єлизавета Ясько подала на аліменти Міхеіла Саакашвілі.

Саакашвілі прокоментував судовий спір із Ясько щодо їхньої спільної доньки.

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