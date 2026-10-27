Posłanka do parlamentu Ukrainy Liza Yasko po raz pierwszy publicznie wypowiedziała się na temat sytuacji dotyczącej jej córki, której ojcem jest były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili. Polityk podkreśliła, że nie popiera publikowania zdjęć dziecka bez zgody rodziców oraz wykorzystywania dzieci do celów promocyjnych. Jednocześnie nie ujawniła szczegółów tej afery.

„Kategorycznie sprzeciwiam się publikowaniu zdjęć moich dzieci i wykorzystywaniu ich do własnych celów bez zgody! Nie wyrażam zgody na publikację żadnych zdjęć mojej córki!” – oświadczyła posłanka.

Dodała, że przez lata powstrzymywała się od komentarzy ze względu na prywatność i bezpieczeństwo córki, jednak postanowiła zabrać głos. „Chciałam powstrzymać się od komentarzy i przez te wszystkie lata milczałam ze względu na prywatność i bezpieczeństwo dziecka. Ale nie wychodzi” – napisała Jasko.

Polityk podkreśliła również: „Nie wolno wykorzystywać dzieci do celów promocyjnych!”

Informacja ta pochodzi z oświadczenia posłanki.

Elżbieta Jaskowa wniosła pozew o alimenty przeciwko Micheilowi Saakaszwilemu.

Saakaszwili skomentował spór sądowy z Jaską dotyczący ich wspólnej córki.

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