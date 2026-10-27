Депутат Ясько впервые прокомментировала ситуацию вокруг дочери от Михаила Саакашвили

Народный депутат Украины Лиза Ясько впервые публично высказалась по поводу обсуждения ситуации вокруг её дочери от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Политик подчеркнула, что не поддерживает публикацию фотографий ребёнка без разрешения родителей и использование детей в пиар-целях. В то же время подробностей скандала она не раскрыла.

«Я категорически против публикации фотографий своих детей и их использования в своих целях без разрешения! Я не даю разрешения на публикацию каких-либо фотографий моего ребенка!» — заявила народный депутат.

Она добавила, что годами воздерживалась от комментариев ради частной жизни и безопасности дочери, однако решила высказаться. «Хотела воздержаться от комментариев и все эти годы молчу ради частной жизни и безопасности ребенка. Но не получается», — написала Ясько.

Отдельно политик подчеркнула: «Детей нельзя использовать в пиар-целях!»

Об этом сообщается со ссылкой на заявление народного депутата.

Елизавета Ясько подала иск о взыскании алиментов с Михаила Саакашвили.

Саакашвили прокомментировал судебный спор с Ясько относительно их общей дочери.

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