Саакашвілі прокоментував судовий спір із Ясько щодо їхньої спільної доньки

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Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі відреагував на позов народної депутатки від «Слуги народу» Єлизавети Ясько. Політикиня вимагає позбавити його батьківських прав і стягнути аліменти на їхню спільну доньку Жасмін.

Після розголосу судового спору Саакашвілі заявив, що його родина регулярно допомагає дитині фінансово. Також він розповів, що мати подарувала доньці квартиру в центрі Києва.

У своїй заяві Саакашвілі наголосив, що поважає Єлизавету Ясько та її роботу в українському парламенті. Окремо він звернув увагу на складні умови, у яких депутатка виховує їхню спільну доньку під час повномасштабної війни.

«Я глибоко поважаю Лізу, яка як народна депутатка України мужньо працює заради своєї країни та виховує нашу прекрасну доньку Жасмін у надзвичайно складних умовах, під постійними обстрілами», – написав експрезидент Грузії.

За словами Саакашвілі, дівчинка народилася вже після його ув'язнення. Політик зазначив, що через перебування за ґратами наразі не має можливості особисто бачитися з донькою.

«Хоча Жасмін народилася вже після мого політичного ув’язнення, я дуже люблю її та щиро переймаюся її добробутом», – запевнив він.

Саакашвілі розповів, що його мати Гіюлі кілька разів відвідувала Жасмін у Києві та інших європейських містах. Крім того, за його словами, вона щомісяця надавала дівчинці фінансову допомогу й продовжує робити це досі.

Окремо експрезидент Грузії повідомив про подарунок, який його родина зробила дитині. «Крім того, моя мати продала частину родинного майна в Грузії та у 2022 році подарувала Жасмін квартиру в центрі Києва», – заявив Саакашвілі.

Імовірно, йдеться про квартиру загальною площею 97,2 кв. м у Києві, власницею якої Жасмін стала 10 квітня 2023 року. Вартість цієї нерухомості становить 5,61 млн грн. Водночас документального підтвердження того, що у своїй заяві Саакашвілі мав на увазі саме цей об'єкт, немає.

Політик також запевнив, що його родина й надалі братиме участь у забезпеченні доньки. Він висловив сподівання на звільнення з ув'язнення, щоб особисто бути поруч із дитиною.

«Безумовно, ми з родиною беремо на себе повну відповідальність за Жасмін і завжди піклуватимемося про неї», – наголосив Саакашвілі.

Про це повідомляється із посиланням на допис політика у Х.

Єлизавета Ясько подала на аліменти Міхеіла Саакашвілі.

Саакашвілі застеріг Україну від поступок Росії та навів приклад Грузії.

Нагадаємо, Саакашвілі створює ШІ-аватара, щоб звертатися до людей попри ув’язнення.

Раніше Саакашвілі зробив гучну заяву про майбутнє Одеси.

До цього Саакашвілі пригадав відмову ректора КНУ пустити його до рідного корпусу.

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