Саакашвілі прокоментував судовий спір із Ясько щодо їхньої спільної доньки
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі відреагував на позов народної депутатки від «Слуги народу» Єлизавети Ясько. Політикиня вимагає позбавити його батьківських прав і стягнути аліменти на їхню спільну доньку Жасмін.
Після розголосу судового спору Саакашвілі заявив, що його родина регулярно допомагає дитині фінансово. Також він розповів, що мати подарувала доньці квартиру в центрі Києва.
У своїй заяві Саакашвілі наголосив, що поважає Єлизавету Ясько та її роботу в українському парламенті. Окремо він звернув увагу на складні умови, у яких депутатка виховує їхню спільну доньку під час повномасштабної війни.
«Я глибоко поважаю Лізу, яка як народна депутатка України мужньо працює заради своєї країни та виховує нашу прекрасну доньку Жасмін у надзвичайно складних умовах, під постійними обстрілами», – написав експрезидент Грузії.
За словами Саакашвілі, дівчинка народилася вже після його ув'язнення. Політик зазначив, що через перебування за ґратами наразі не має можливості особисто бачитися з донькою.
«Хоча Жасмін народилася вже після мого політичного ув’язнення, я дуже люблю її та щиро переймаюся її добробутом», – запевнив він.
Саакашвілі розповів, що його мати Гіюлі кілька разів відвідувала Жасмін у Києві та інших європейських містах. Крім того, за його словами, вона щомісяця надавала дівчинці фінансову допомогу й продовжує робити це досі.
Окремо експрезидент Грузії повідомив про подарунок, який його родина зробила дитині. «Крім того, моя мати продала частину родинного майна в Грузії та у 2022 році подарувала Жасмін квартиру в центрі Києва», – заявив Саакашвілі.
Імовірно, йдеться про квартиру загальною площею 97,2 кв. м у Києві, власницею якої Жасмін стала 10 квітня 2023 року. Вартість цієї нерухомості становить 5,61 млн грн. Водночас документального підтвердження того, що у своїй заяві Саакашвілі мав на увазі саме цей об'єкт, немає.
Політик також запевнив, що його родина й надалі братиме участь у забезпеченні доньки. Він висловив сподівання на звільнення з ув'язнення, щоб особисто бути поруч із дитиною.
«Безумовно, ми з родиною беремо на себе повну відповідальність за Жасмін і завжди піклуватимемося про неї», – наголосив Саакашвілі.
Про це повідомляється із посиланням на допис політика у Х.
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