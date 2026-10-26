格鲁吉亚前总统米哈伊尔·萨卡什维利对“人民公仆”党议员叶丽扎维塔·雅斯科提起的诉讼作出了回应。 这位女议员要求剥夺他的亲权，并为其共同抚养的女儿茉莉（Jasmine）追讨抚养费。

随着这起诉讼引发广泛关注，萨卡什维利表示，他的家人一直定期为孩子提供经济支持。他还透露，自己的母亲曾将位于基辅市中心的公寓赠予女儿。

萨卡什维利在声明中强调，他尊重伊丽莎白·亚斯科及其在乌克兰议会的工作。他特别提到了这位议员在全面战争期间抚养她们共同女儿所面临的艰难处境。

“我深深敬重莉莎，她作为乌克兰人民代表，在极其艰难的条件下——在持续的炮火袭击中——既为国家英勇工作，又抚养着我们可爱的女儿茉莉，”这位格鲁吉亚前总统写道。

据萨卡什维利称，这个小女孩是在他入狱后出生的。这位政治家指出，由于身陷囹圄，他目前无法亲自见到女儿。

“尽管茉莉是在我因政治原因入狱后出生的，但我非常爱她，并由衷地关心她的福祉，”他保证道。

萨卡什维利透露，他的母亲吉尤利曾多次前往基辅及其他欧洲城市探望茉莉。此外，据他所述，母亲每月都会向女儿提供经济援助，并且至今仍在持续提供。

格鲁吉亚前总统还特别提到了他的家人送给孩子的礼物。“此外，我的母亲变卖了部分位于格鲁吉亚的家族财产，并于2022年将基辅市中心的一套公寓赠予茉莉，”萨卡什维利表示。

这很可能是指位于基辅、总面积为97.2平方米的一套公寓，茉莉于2023年4月10日成为该房产的所有者。 该房产价值561万格里夫纳。不过，目前尚无文件证明萨卡什维利在声明中所指的正是这处房产。

这位政界人士还保证，他的家人今后将继续为女儿提供生活保障。他表达了希望获释出狱的愿望，以便能亲自陪伴孩子。

“毫无疑问，我和家人将对茉莉承担全部责任，并会一直照顾她，”萨卡什维利强调道。

据报道，此消息引用了该政客在H平台上的帖子。

叶丽扎维塔·雅斯科已向米哈伊尔·萨卡什维利提起赡养费诉讼。

萨卡什维利警告乌克兰不要对俄罗斯让步，并以格鲁吉亚为例。

需要指出的是，萨卡什维利正在创建一个AI虚拟形象，以便在被监禁期间仍能与民众沟通。

此前，萨卡什维利就敖德萨的未来发表了引人注目的声明。

在此之前，萨卡什维利曾提及基辅国立大学校长拒绝让他进入母校校区的事件。

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