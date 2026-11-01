IG Metall在德国发起警告性罢工——《明镜周刊》

德国工会IG Metall于周六深夜至周日凌晨在金属和电气工业发起警告性罢工。午夜不得罢工义务到期后，包括位于莱茵兰-普法尔茨州安德纳赫的镀锡板制造商Thyssenkrupp Rasselstein夜班在内的部分员工立即暂时停工。约300名员工聚集在企业大门外抗议，《明镜周刊》报道。

位于慕尼黑的移动通信设备供应商RF 360 Europe/Qualcomm工厂也在夜间开始行动。IG Metall计划于下周将抗议扩大至全国。

工会诉求

该工会寻求在涵盖约370万名员工的集体薪资谈判中加大压力。临时停工涉及汽车制造、机械工程、电子行业和金属生产。

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IG Metall要求在为期12个月的合同中加薪5%，并要求保障工作岗位和生产基地。工会主席克里斯蒂安娜·本纳此前表示，计划举行大规模警告性罢工，因为雇主的提议在员工中引发了不解和愤怒。

雇主的提议

在第二轮谈判期间，雇主提出明年一次性付款，并从2028年7月起加薪1.3%。他们以德国工业面临的严峻经济形势和高成本为由，解释了这一低于通胀水平的提议。

目前罢工的确切规模和持续时间尚不清楚。根据雇主协会Gesamtmetall的数据，在2024年集体薪资谈判期间，近29万人在约1,600家企业参与了为期11天的警告性罢工。IG Metall当时称参与者超过60万人。

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