IG Metall rozpoczął strajki ostrzegawcze w Niemczech — Der Spiegel

W Niemczech związek zawodowy IG Metall rozpoczął w nocy z soboty na niedzielę strajki ostrzegawcze w przemyśle metalowym i elektrotechnicznym. Natychmiast po wygaśnięciu o północy obowiązku powstrzymania się od strajków pracę tymczasowo przerwała między innymi nocna zmiana producenta blachy cynowanej Thyssenkrupp Rasselstein w Andernach, w Nadrenii-Palatynacie. Około 300 pracowników zebrało się na proteście przed bramą zakładu, informuje Der Spiegel.

Akcja rozpoczęła się również w nocy w zakładzie dostawcy sprzętu do łączności mobilnej RF 360 Europe/Qualcomm w Monachium. W przyszłym tygodniu IG Metall planuje rozszerzyć protesty na cały kraj.

Żądania związku

Związek dąży do zwiększenia presji w negocjacjach taryfowych, które obejmują około 3,7 mln pracowników. Tymczasowe przerwy w pracy dotyczą przemysłu motoryzacyjnego, budowy maszyn, branży elektronicznej i produkcji metali.

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IG Metall domaga się podwyżki wynagrodzeń o 5% w ramach umowy na 12 miesięcy, a także gwarancji zachowania miejsc pracy i zakładów produkcyjnych. Przewodnicząca związku Christiane Benner wcześniej zapowiedziała zamiar przeprowadzenia zakrojonych na szeroką skalę strajków ostrzegawczych, ponieważ oferta pracodawców wywołała niezrozumienie i oburzenie wśród pracowników.

Oferta pracodawców

Podczas drugiej rundy negocjacji pracodawcy zaproponowali jednorazową wypłatę w przyszłym roku oraz podwyżkę płac o 1,3% od lipca 2028 roku. Wyjaśnili ofertę niższą od inflacji trudną sytuacją gospodarczą i wysokimi kosztami niemieckiego przemysłu.

Dokładna skala i czas trwania obecnych strajków nie są jeszcze znane. Według stowarzyszenia pracodawców Gesamtmetall podczas kampanii taryfowej w 2024 roku w strajkach ostrzegawczych uczestniczyło niemal 290 tys. osób w około 1 600 przedsiębiorstwach przez 11 dni. IG Metall informował wówczas o ponad 600 tys. uczestników.

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