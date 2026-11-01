IG Metall начала предупредительные забастовки в Германии — Der Spiegel

В Германии профсоюз IG Metall в ночь на воскресенье начал предупредительные забастовки в металлургической и электротехнической промышленности. Сразу после окончания обязательства не проводить забастовки в полночь работу временно прекратила, в частности, ночная смена производителя жести Thyssenkrupp Rasselstein в Андернахе, земле Рейнланд-Пфальц. Около 300 работников собрались на протест у ворот предприятия, сообщает Der Spiegel.

Акция также началась ночью на предприятии поставщика оборудования для мобильной связи RF 360 Europe/Qualcomm в Мюнхене. На следующей неделе IG Metall планирует распространить протесты на всю страну.

Требования профсоюза

Профсоюз стремится усилить давление в тарифных переговорах, которые охватывают примерно 3,7 млн работников. Временные остановки работы затрагивают автомобилестроение, машиностроение, электронную отрасль и производство металлов.

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IG Metall требует повышения оплаты труда на 5% по контракту сроком на 12 месяцев, а также гарантий сохранения рабочих мест и производственных площадок. Глава профсоюза Кристиане Беннер ранее заявила о намерении провести масштабные предупредительные забастовки, поскольку предложение работодателей вызвало непонимание и возмущение среди работников.

Предложение работодателей

Во время второго раунда переговоров работодатели предложили единовременную выплату в следующем году и повышение зарплаты на 1,3% с июля 2028 года. Они объяснили предложение ниже уровня инфляции сложной экономической ситуацией и высокими издержками немецкой промышленности.

Точные масштабы и продолжительность нынешних забастовок пока неизвестны. По данным объединения работодателей Gesamtmetall, во время тарифной кампании 2024 года в предупредительных забастовках участвовали почти 290 тыс. человек на около 1 600 предприятиях в течение 11 дней. IG Metall тогда сообщал о более чем 600 тыс. участников.

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