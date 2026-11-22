Во Франции «Пари Сен-Жермен» подтвердил, что вингер Дезире Дуэ порвал переднюю крестообразную связку правого колена. Футболист должен перенести операцию до конца ноября, сообщает Interia Sport.

Травма в матче против «Ниццы»

Дуэ получил травму в первом тайме матча Лиги 1 между «Ниццей» и ПСЖ. Эпизод произошёл без контакта с соперником: колено французского футболиста неестественно выгнулось, после чего он почувствовал сильную боль.

Игрока унесли с поля на носилках. После обследования парижский клуб официально подтвердил разрыв передней крестообразной связки правого колена.

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Операция и восстановление

В заявлении ПСЖ отметили, что Дуэ, получивший травму в субботнем матче против «Ниццы», перенесёт операцию ещё до завершения ноября.

Разрыв крестообразной связки связан с многомесячным восстановлением. По оценке польского издания, сезон 2026/27 для французского вингера, вероятно, уже завершён.

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