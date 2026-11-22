ПСЖ подтвердил разрыв крестообразной связки у Дезире Дуэ — Interia Sport
Во Франции «Пари Сен-Жермен» подтвердил, что вингер Дезире Дуэ порвал переднюю крестообразную связку правого колена. Футболист должен перенести операцию до конца ноября, сообщает Interia Sport.
Травма в матче против «Ниццы»
Дуэ получил травму в первом тайме матча Лиги 1 между «Ниццей» и ПСЖ. Эпизод произошёл без контакта с соперником: колено французского футболиста неестественно выгнулось, после чего он почувствовал сильную боль.
Игрока унесли с поля на носилках. После обследования парижский клуб официально подтвердил разрыв передней крестообразной связки правого колена.
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Операция и восстановление
В заявлении ПСЖ отметили, что Дуэ, получивший травму в субботнем матче против «Ниццы», перенесёт операцию ещё до завершения ноября.
Разрыв крестообразной связки связан с многомесячным восстановлением. По оценке польского издания, сезон 2026/27 для французского вингера, вероятно, уже завершён.