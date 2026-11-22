ПСЖ підтвердив розрив хрестоподібної зв’язки у Дезіре Дуе — Interia Sport
У Франції «Парі Сен-Жермен» підтвердив, що вінгер Дезіре Дуе розірвав передню хрестоподібну зв’язку правого коліна. Футболіста мають прооперувати до кінця листопада, повідомляє Interia Sport.
Травма у матчі проти «Ніцци»
Дуе зазнав травми в першому таймі матчу Ліги 1 між «Ніццою» та ПСЖ. Епізод стався без контакту із суперником: коліно французького футболіста неприродно вигнулося, після чого він відчував сильний біль.
Гравця винесли з поля на ношах. Після обстеження паризький клуб офіційно підтвердив розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна.
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Операція і відновлення
У заяві ПСЖ зазначили, що Дуе, який травмувався у суботньому матчі проти «Ніцци», перенесе операцію ще до завершення листопада.
Розрив хрестоподібної зв’язки пов’язаний із багатомісячним відновленням. За оцінкою польського видання, сезон 2026/27 для французького вінгера, ймовірно, вже завершено.