We Francji Paris Saint-Germain potwierdziło, że skrzydłowy Désiré Doué zerwał więzadło krzyżowe przednie prawego kolana. Piłkarz ma przejść operację przed końcem listopada, informuje Interia Sport.

Kontuzja w meczu z Niceą

Doué doznał urazu w pierwszej połowie meczu Ligue 1 pomiędzy Niceą a PSG. Do zdarzenia doszło bez kontaktu z przeciwnikiem: kolano francuskiego piłkarza wygięło się nienaturalnie, po czym odczuwał on silny ból.

Zawodnika zniesiono z boiska na noszach. Po badaniach paryski klub oficjalnie potwierdził zerwanie więzadła krzyżowego przedniego prawego kolana.

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Operacja i rehabilitacja

W oświadczeniu PSG wskazano, że Doué, który doznał urazu w sobotnim meczu z Niceą, przejdzie operację jeszcze przed końcem listopada.

Zerwanie więzadła krzyżowego wiąże się z wielomiesięczną rehabilitacją. Według oceny polskiego wydania sezon 2026/27 dla francuskiego skrzydłowego prawdopodobnie już się zakończył.

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