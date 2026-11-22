Польські ковзанярі здобули дві медалі на етапі Кубка світу в Обіхіро, Японія. У чоловічій командній гонці переслідування Матеуш Шлівка, Владімір Семірунній і Шимон Квапіш стали третіми, а Іґа Войтасик та Єжи Стадницький посіли друге місце у змішаній естафеті, повідомляє Interia Sport.

Бронза в командній гонці

Польське тріо в командній гонці переслідування показало час 3:42,69 — приблизно на дві секунди повільніше за національний рекорд. У першій парі поляки випередили збірну Німеччини майже на чотири секунди.

Кращими за польську команду були лише нейтральні спортсмени та італійці. Від команди Італії поляки відстали на 3,06 секунди, а Норвегію випередили на 3,35 секунди. Це перший медаль Польщі в командних змаганнях Кубка світу з 3 грудня 2016 року. Тоді на п’єдестал піднялися Конрад Нєдзвєдський, Ян Шиманський і Збігнєв Брудка.

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Срібло змішаної естафети

У фіналі змішаних естафет Войтасик і Стадницький фінішували другими. Польський дует скористався помилкою чеської спортсменки Катеріни Кайнової. Золото здобула Південна Корея, а бронзу — Китай.

Інші результати поляків

Вікторія Домбровська посіла шосте місце на дистанції 500 метрів. У загальному заліку вона йде четвертою, маючи 155 очок. Перемогла на цій дистанції нідерландка Анґел Далеман.

Марек Каня став сьомим у чоловічому забігу на 500 метрів із часом 34,82 секунди — це його найкращий результат сезону. Даміан Журек не стартував після травми, якої зазнав напередодні.

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