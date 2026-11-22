波兰速滑选手在日本带广举行的世界杯分站赛上夺得两枚奖牌。男子团体追逐赛中，马特乌什·希利夫卡、弗拉基米尔·谢米鲁内和西蒙·克瓦皮什获得第三名；伊加·沃伊塔西克和耶日·斯塔德尼茨基则在混合接力中获得第二名。据Interia Sport报道。

团体追逐赛铜牌

波兰三人组在团体追逐赛中滑出3分42秒69的成绩，比全国纪录慢约两秒。在第一组比赛中，波兰队领先德国队近四秒。

只有中立运动员和意大利队的成绩优于波兰队。波兰队落后意大利队3.06秒，并领先挪威队3.35秒。这是波兰自2016年12月3日以来在世界杯团体项目中获得的首枚奖牌。当时，康拉德·涅兹维茨基、扬·希曼斯基和兹比格涅夫·布鲁德卡登上领奖台。

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混合接力银牌

在混合接力决赛中，沃伊塔西克和斯塔德尼茨基获得第二名。波兰组合抓住了捷克运动员卡捷日娜·卡伊诺娃的失误。韩国获得金牌，中国获得铜牌。

波兰选手的其他成绩

维多利亚·栋布罗夫斯卡在500米比赛中排名第六。她以155分在总积分榜上位列第四。荷兰选手安赫尔·达勒曼赢得该项目冠军。

马雷克·卡尼亚在男子500米比赛中以34秒82排名第七，这是他本赛季的最佳成绩。达米安·茹雷克因前一天遭遇伤病而未参赛。

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