Polscy łyżwiarze zdobyli dwa medale podczas zawodów Pucharu Świata w Obihiro w Japonii. W męskim biegu drużynowym Mateusz Śliwka, Władimir Semirunniy i Szymon Kwapisz zajęli trzecie miejsce, a Iga Wojtasik i Jerzy Stadnicki byli drudzy w sztafecie mieszanej, informuje Interia Sport.

Brąz w biegu drużynowym

Polskie trio w biegu drużynowym uzyskało czas 3:42,69, około dwie sekundy wolniejszy od rekordu kraju. W pierwszej parze Polacy wyprzedzili reprezentację Niemiec o niemal cztery sekundy.

Lepsi od polskiej drużyny byli jedynie neutralni sportowcy oraz Włosi. Polacy stracili do reprezentacji Włoch 3,06 sekundy i wyprzedzili Norwegię o 3,35 sekundy. To pierwszy medal Polski w drużynowych zawodach Pucharu Świata od 3 grudnia 2016 roku. Wówczas na podium stanęli Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański i Zbigniew Bródka.

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Srebro w sztafecie mieszanej

W finale sztafet mieszanych Wojtasik i Stadnicki finiszowali na drugim miejscu. Polski duet skorzystał z błędu czeskiej zawodniczki Kateřiny Kainovej. Złoto zdobyła Korea Południowa, a brąz przypadł Chinom.

Inne wyniki Polaków

Wiktoria Dąbrowska zajęła szóste miejsce na dystansie 500 metrów. W klasyfikacji generalnej jest czwarta i ma 155 punktów. Na tym dystansie zwyciężyła Holenderka Angel Daleman.

Marek Kania był siódmy w męskim biegu na 500 metrów z czasem 34,82 sekundy, co jest jego najlepszym wynikiem w sezonie. Damian Żurek nie wystartował po kontuzji, której doznał dzień wcześniej.

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