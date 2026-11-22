Польские конькобежцы завоевали две медали на этапе Кубка мира в Обихиро, Япония. В мужской командной гонке преследования Матеуш Сливка, Владимир Семирунний и Шимон Квапиш стали третьими, а Ига Войтасик и Ежи Стадницкий заняли второе место в смешанной эстафете, сообщает Interia Sport.

Бронза в командной гонке

Польское трио в командной гонке преследования показало время 3:42,69 — примерно на две секунды медленнее национального рекорда. В первой паре поляки опередили сборную Германии почти на четыре секунды.

Лучше польской команды выступили только нейтральные спортсмены и итальянцы. Поляки уступили команде Италии 3,06 секунды и опередили Норвегию на 3,35 секунды. Это первая медаль Польши в командных соревнованиях Кубка мира с 3 декабря 2016 года. Тогда на пьедестал поднялись Конрад Недзьведзкий, Ян Шиманьский и Збигнев Брудка.

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Серебро смешанной эстафеты

В финале смешанных эстафет Войтасик и Стадницкий финишировали вторыми. Польский дуэт воспользовался ошибкой чешской спортсменки Катержины Кайновой. Золото завоевала Южная Корея, а бронзу — Китай.

Другие результаты поляков

Виктория Домбровская заняла шестое место на дистанции 500 метров. В общем зачете она идет четвертой, имея 155 очков. На этой дистанции победила нидерландка Ангел Далеман.

Марек Каня стал седьмым в мужском забеге на 500 метров с результатом 34,82 секунды — это его лучший результат в сезоне. Дамиан Журек не стартовал после травмы, полученной днем ранее.

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