Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливал сроков для завершения российско-украинской войны. Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о стремлении американских представителей достичь мирного соглашения до января.

Во время общения с журналистами Трампа спросили о заявлении Зеленского относительно желания представителей США как можно скорее договориться о прекращении войны, желательно до января. Американский лидер рассмеялся и переспросил: «Кто это сказал? Что он хочет, чтобы я сделал?»

Трамп подчеркнул, что не привязан к каким-либо временным ограничениям, хотя хотел бы завершить войну как можно скорее. По его словам, он был бы рад уладить этот вопрос даже сегодня, однако для достижения договоренностей необходимо согласие обеих сторон.

Отдельно президент США высказал мнение, что готовность Киева и Москвы к прекращению боевых действий постоянно меняется. Иногда, по его оценке, к соглашению более склонен российский диктатор Владимир Путин, а иногда — Зеленский.

«Иногда кажется, что Путин готов, а Зеленский — нет. Иногда Зеленский очень хотел бы это сделать, а Путин не готов. Все зависит от того, какой именно день», — заявил Трамп.

Об этом сообщает New York Post.

Если президенту США Дональду Трампу не удастся убедить российского лидера Владимира Путина прекратить войну против Украины до конца 2026 года, Владимир Зеленский обратится к Конгрессу США с просьбой усилить давление на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что новоизбранный Конгресс США, который начнет работу в январе, продемонстрирует единство в вопросе поддержки Украины.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о неизбежности ответа России на атаки Вооруженных сил Украины по объектам топливно-энергетического комплекса РФ, пожаловавшись, что Киев продолжает эти удары, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа.

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