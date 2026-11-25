美国总统唐纳德·特朗普表示，他并未为结束俄乌战争设定具体期限。这是他对乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基关于美国代表希望在1月前达成和平协议这一言论的回应。

在与记者交谈时，有记者问及泽连斯基关于美国代表希望尽快就结束战争达成协议（最好在1月前）的声明。这位美国领导人笑了起来，反问道：“是谁说的？他希望我做什么？”

特朗普强调，尽管他希望尽快结束战争，但并不受任何时间限制的约束。他表示，即使今天就能解决这个问题，他也会很高兴，但要达成协议需要双方的同意。

此外，美国总统还表示，基辅和莫斯科方面对停火的意愿一直在变化。在他看来，有时俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京更倾向于达成协议，有时则是泽连斯基。

“有时看起来普京准备好了，而泽连斯基还没有；有时泽连斯基非常希望达成协议，而普京却还没准备好。这完全取决于具体是哪一天，”特朗普表示。

《纽约邮报》报道了这一消息。

如果美国总统唐纳德·特朗普无法说服俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京在2026年底前停止对乌克兰的战争，弗拉基米尔·泽连斯基将向美国国会提出请求，要求加强对莫斯科的施压。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基期待，将于1月开始履职的美国新一届国会能在支持乌克兰的问题上展现团结。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京声称，针对乌克兰武装部队对俄罗斯燃料和能源综合体设施的袭击，俄罗斯的反击势在必行， 并抱怨称，尽管美国总统唐纳德·特朗普多次呼吁，基辅仍继续发动此类袭击。

关注我们在