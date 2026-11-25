Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie wyznaczył terminu zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. W ten sposób zareagował na słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczące dążenia amerykańskich przedstawicieli do osiągnięcia porozumienia pokojowego do stycznia.

Podczas rozmowy z dziennikarzami Trump został zapytany o oświadczenie Zełenskiego dotyczące chęci przedstawicieli USA, by jak najszybciej uzgodnić zakończenie wojny, najlepiej do stycznia. Amerykański przywódca roześmiał się i zapytał: „Kto to powiedział? Czego on ode mnie oczekuje?”.

Trump podkreślił, że nie jest związany żadnymi ograniczeniami czasowymi, choć chciałby zakończyć wojnę jak najszybciej. Według niego z radością rozwiązałby tę kwestię nawet dzisiaj, jednak do osiągnięcia porozumienia potrzebna jest zgoda obu stron.

Osobno prezydent USA wyraził opinię, że gotowość Kijowa i Moskwy do zaprzestania działań wojennych nieustannie się zmienia. Czasami, według jego oceny, bardziej skłonny do porozumienia jest rosyjski dyktator Władimir Putin, a czasami — Zełenski.

„Czasami wydaje się, że Putin jest gotowy, a Zełenski – nie. Czasami Zełenski bardzo chciałby to zrobić, a Putin nie jest gotowy. Wszystko zależy od tego, jaki to właśnie dzień” – stwierdził Trump.

Informuje o tym New York Post.

Jeśli prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi nie uda się przekonać rosyjskiego przywódcy Władimira Putina do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie do końca 2026 roku, Wołodymyr Zełenski zwróci się do Kongresu USA z prośbą o zwiększenie presji na Moskwę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy, że nowo wybrany Kongres USA, który rozpocznie pracę w styczniu, wykaże jedność w kwestii wsparcia dla Ukrainy.

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że Rosja nieuchronnie odpowie na ataki Sił Zbrojnych Ukrainy na obiekty kompleksu paliwowo-energetycznego Federacji Rosyjskiej, skarżąc się, że Kijów kontynuuje te ataki pomimo apeli prezydenta USA Donalda Trumpa.

Czytaj nas na