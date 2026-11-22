У ніч проти 22 листопада російські війська атакували Україну 186 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 161 дрон, однак влучання зафіксували на 18 локаціях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака почалася ввечері 21 листопада. Із 18:00 росіяни запускали по Україні ударні безпілотники Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Серед усіх запущених апаратів було 72 реактивні Shahed. Безпілотники летіли з кількох напрямків на території Росії — з Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська. Також дрони запускали з тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму — з районів Гвардійського і Чауди.

Для відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Також працювали мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 22 листопада українська ППО збила або подавила 161 ворожий безпілотник. Серед них — 56 реактивних Shahed, а також дрони типу «Гербера» та інших типів.

Водночас повністю відбити атаку не вдалося. Влучання російських безпілотників зафіксували на 18 локаціях. Ще на шести місцях упали уламки збитих дронів. На момент ранкового повідомлення атака тривала. У повітряному просторі України ще перебували кілька російських безпілотників. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

Сили протиповітряної оборони України знищили та подавили 117 зі 148 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 20 листопада. Також ворог застосував три балістичні ракети.

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 21 листопада 2026 року, становлять близько 1 634 860 осіб.

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