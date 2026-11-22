В Финском заливе продолжается пожар на российском грузовом судне Sparta II, которое 21 ноября подверглось атаке украинских дронов. Экипаж уже эвакуирован, однако огонь до сих пор не удалось потушить. Финские службы пытаются ликвидировать пожар и охладить контейнеры с грузом, чтобы избежать дополнительных рисков.

По состоянию на 22 ноября судно Sparta II находится в финских территориальных водах. Операция по тушению пожара продолжалась всю ночь. По информации Береговой охраны Финляндии, экипаж судна был эвакуирован. Моряков доставили на российское спасательное судно. В то же время само судно Sparta II до сих пор горит, а работы по ликвидации пожара продолжаются.

Генеральный директор финской береговой охраны, командир Йони Шёберг пояснил, что сейчас главное — полностью потушить огонь и охладить контейнеры с грузом на борту. Это необходимо, чтобы снизить риски и не допустить дальнейшего развития опасной ситуации. Только после этого судно планируют вывести за пределы территориальных вод Финляндии. То есть сначала финские службы должны убедиться, что пожар ликвидирован, а груз больше не представляет дополнительной угрозы.

На инцидент также отреагировал президент Финляндии Александр Стубб. Он назвал события на борту «Sparta II» серьезными и сообщил, что внимательно следит за ситуацией. «События на судне Sparta II в Финском заливе носят серьезный характер», — заявил Стубб. По его словам, он поддерживает тесный контакт с руководством финской внешней и оборонной политики, Вооруженными силами и Пограничной службой. Президент уже проинформировал об инциденте ключевых партнеров и союзников Финляндии.

Таким образом, несмотря на эвакуацию экипажа, ситуация с судном остается сложной. Финские службы продолжают тушить пожар и готовят Sparta II к выводу из территориальных вод страны. Об этом сообщает Yle.

Российское грузовое судно в Финском заливе подверглось атаке украинских беспилотников в территориальных водах России. Об этом заявил командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин. В результате удара судно потеряло управление.

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