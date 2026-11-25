Первая леди США Мелания Трамп сообщила об успешном проведении седьмого этапа воссоединения, в результате которого ещё девять детей были возвращены в свои семьи. Общее число воссоединённых детей в рамках её гуманитарных усилий достигло 43.

По словам первой леди, она намерена продолжать гуманитарную работу ради воссоединения семей и защиты детей от последствий войны.

«Мы можем исцелить мир через мир, а мир начинается с наших детей. Каждый ребенок, который воссоединяется со своими родителями, приближает человечество к лучшему миру для всех. Дети в этом регионе, как и дети в любом другом уголке мира, не могут понять, почему из-за географии и действий правительств они оказались в эпицентре ужасов войны. Наш моральный долг как взрослых — поднять детей над теми разногласиями, которые подпитывают войну, чтобы немедленно вернуть им простые радости жизни. Сегодня, благодаря полному сотрудничеству российских и украинских лидеров, девять детей воссоединились со своими семьями. Я твердо намерена продолжать свою гуманитарную деятельность и в дальнейшем объединять семьи», — заявила первая леди Мелания Трамп.

Также отмечается, что этот шаг был сделан вскоре после того, как Мелания Трамп добилась локального прекращения огня в Олешках и на прилегающей территории Херсонской области. Как утверждается, это вмешательство позволило спасти почти 800 жизней и обеспечить доставку крайне необходимых продуктов питания, чистой воды, лекарств и медицинской помощи.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Первая леди США Мелания Трамп надеется, что Украина и Россия смогут договориться о прекращении огня до Рождества. По ее словам, переговоры с представителями обеих стран продолжаются.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне поднял вопрос о возвращении депортированных украинских детей, освобождении военнопленных и поиске пропавших без вести.

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