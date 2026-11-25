Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump poinformowała o pomyślnym zakończeniu siódmej fazy procesu łączenia rodzin, w wyniku której dziewięcioro kolejnych dzieci powróciło do swoich rodzin. Łączna liczba dzieci, które powróciły do rodzin dzięki jej działaniom humanitarnym, osiągnęła 43.

Według pierwszej damy zamierza ona kontynuować działania humanitarne na rzecz łączenia rodzin i ochrony dzieci przed skutkami wojny.

„Możemy uleczyć świat poprzez pokój, a pokój zaczyna się od naszych dzieci. Każde dziecko, które ponownie łączy się ze swoimi rodzicami, przybliża ludzkość do lepszego świata dla wszystkich. Dzieci w tym regionie, podobnie jak dzieci w każdym innym zakątku świata, nie są w stanie pojąć, dlaczego z powodu położenia geograficznego i działań rządów znalazły się w samym centrum okropności wojny. Naszym moralnym obowiązkiem jako dorosłych jest wyniesienie dzieci ponad te podziały, które podsycają wojnę, aby natychmiast przywrócić im proste radości życia. Dzisiaj, dzięki pełnej współpracy przywódców Rosji i Ukrainy, dziewięcioro dzieci ponownie połączyło się ze swoimi rodzinami. Jestem głęboko zdecydowana kontynuować swoją działalność humanitarną i dalej łączyć rodziny” – oświadczyła pierwsza dama Melania Trump.

Zaznaczono również, że krok ten nastąpił wkrótce po tym, jak Melania Trump doprowadziła do lokalnego zawieszenia broni w Oleszach i na przyległych terenach obwodu chersońskiego. Jak podano, interwencja ta pozwoliła uratować prawie 800 osób oraz zapewnić dostawy niezbędnej żywności, czystej wody, leków i pomocy medycznej.

Informacja ta pochodzi z komunikatu Białego Domu.

Pierwsza dama USA Melania Trump ma nadzieję, że Ukraina i Rosja będą w stanie uzgodnić zawieszenie ognia przed Bożym Narodzeniem. Jak powiedziała, trwają rozmowy z przedstawicielami obu krajów.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec podczas spotkania z pierwszą damą USA Melanią Trump w Waszyngtonie poruszył kwestię powrotu deportowanych ukraińskich dzieci, uwolnienia jeńców wojennych oraz poszukiwania osób zaginionych.

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