自2026年11月1日起，在波兰，向中央经济活动登记与信息系统（CEIDG）提交开始经营活动的申请只能通过互联网办理。未成年人自行创业可享受例外，RMF24报道。

面向企业家的在线服务

新经营活动可通过Biznes.gov.pl服务、mObywatel应用程序，以及部分银行和企业家支持平台进行登记。波兰发展与技术部称，新规定是旨在简化企业手续的更广泛改革的第一阶段。

自2026年4月起，mObywatel应用程序中已提供Firma服务。该服务不仅可以登记经营活动，还可以暂停或恢复经营活动、查询公司数据以及下载CEIDG证明。

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2028年的下一阶段

波兰政府部门指出，得益于CEIDG与其他国家登记册的整合，部分信息将自动更新。这将减少企业家需要办理的手续。

自2028年11月1日起，在线计划将扩展至提交给CEIDG的所有其他申请。届时可通过互联网修改登记信息、暂停、恢复和终止经营活动。这些变化也将涉及民事合伙企业：将对其实施“一站式”原则，以一份综合申请取代分别提交给税务部门、统计部门和社会保险局的文件。

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