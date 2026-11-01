В Польше с 1 ноября 2026 года заявление о начале предпринимательской деятельности в Центральном реестре и информации о хозяйственной деятельности (CEIDG) можно подать только через интернет. Исключение предусмотрено для несовершеннолетних лиц, открывающих собственное дело, сообщает RMF24.

Онлайн-сервисы для предпринимателей

Зарегистрировать новую деятельность можно через сервис Biznes.gov.pl, приложение mObywatel, а также отдельные банки и платформы поддержки предпринимателей. Министерство развития и технологий Польши назвало новые правила первым этапом более широких изменений, направленных на упрощение формальностей для бизнеса.

В приложении mObywatel с апреля 2026 года доступна услуга Firma. Она позволяет не только зарегистрировать предпринимательскую деятельность, но и приостановить или возобновить ее, проверить данные компании и скачать справку из CEIDG.

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Следующий этап в 2028 году

Польское министерство отмечает, что благодаря интеграции CEIDG с другими государственными реестрами часть сведений будет обновляться автоматически. Это должно сократить объем формальностей для предпринимателей.

С 1 ноября 2028 года онлайн-формат планируют распространить на все остальные заявления в CEIDG. Через интернет можно будет вносить изменения в запись, приостанавливать, возобновлять и прекращать деятельность. Изменения также коснутся гражданских товариществ: для них введут принцип «единого окна» с одним интегрированным заявлением вместо отдельных документов для налоговой службы, статистического управления и Управления социального страхования.

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