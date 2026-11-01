W Polsce od 1 listopada 2026 roku wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) można złożyć wyłącznie przez internet. Wyjątek przewidziano dla osób niepełnoletnich, które zakładają własną działalność, informuje RMF24.

Usługi online dla przedsiębiorców

Nową działalność można zarejestrować za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl, aplikacji mObywatel, a także wybranych banków i platform wsparcia przedsiębiorców. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Polski określiło nowe zasady jako pierwszy etap szerszych zmian mających na celu uproszczenie formalności dla biznesu.

W aplikacji mObywatel od kwietnia 2026 roku dostępna jest usługa Firma. Umożliwia ona nie tylko zarejestrowanie działalności gospodarczej, lecz także jej zawieszenie lub wznowienie, sprawdzenie danych firmy oraz pobranie zaświadczenia z CEIDG.

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Kolejny etap w 2028 roku

Polskie ministerstwo zaznacza, że dzięki integracji CEIDG z innymi rejestrami państwowymi część informacji będzie aktualizowana automatycznie. Ma to zmniejszyć zakres formalności dla przedsiębiorców.

Od 1 listopada 2028 roku format online ma zostać rozszerzony na wszystkie pozostałe wnioski do CEIDG. Przez internet będzie można wprowadzać zmiany we wpisie, zawieszać, wznawiać i kończyć działalność. Zmiany będą również dotyczyć spółek cywilnych: zostanie dla nich wprowadzona zasada „jednego okienka” z jednym zintegrowanym wnioskiem zamiast odrębnych dokumentów składanych do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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