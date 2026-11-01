У Польщі заяву про початок діяльності в CEIDG подають лише онлайн — RMF24

У Польщі з 1 листопада 2026 року заяву про початок підприємницької діяльності в Центральному реєстрі та інформації про господарську діяльність (CEIDG) можна подати лише через інтернет. Виняток передбачено для неповнолітніх осіб, які відкривають власну справу, повідомляє RMF24.

Онлайн-сервіси для підприємців

Зареєструвати нову діяльність можна через сервіс Biznes.gov.pl, застосунок mObywatel, а також окремі банки й платформи підтримки підприємців. Міністерство розвитку і технологій Польщі назвало нові правила першим етапом ширших змін, спрямованих на спрощення формальностей для бізнесу.

У застосунку mObywatel із квітня 2026 року доступна послуга Firma. Вона дає змогу не тільки зареєструвати підприємницьку діяльність, а й призупинити або відновити її, перевірити дані компанії та завантажити довідку з CEIDG.

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Наступний етап у 2028 році

Польське міністерство зазначає, що завдяки інтеграції CEIDG з іншими державними реєстрами частина відомостей оновлюватиметься автоматично. Це має зменшити обсяг формальностей для підприємців.

Із 1 листопада 2028 року онлайн-формат мають поширити на всі інші заяви до CEIDG. Через інтернет можна буде вносити зміни до запису, призупиняти, поновлювати та припиняти діяльність. Зміни також стосуватимуться цивільних товариств: для них запровадять принцип «єдиного вікна» з однією інтегрованою заявою замість окремих документів до податкової служби, статистичного управління та Управління соціального страхування.

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