美国国务卿马尔科·鲁比奥在亚特兰大表示，总统唐纳德·特朗普的政府没有帮助巴西政治人物弗拉维奥·博索纳罗在总统选举第二轮失利后前往美国。博索纳罗于周三抵达佛罗里达州迈阿密，半岛电视台报道。

鲁比奥表示，美国当局只是得知博索纳罗抵达该国。据他称，这名政治人物此前持有美国签证，而特朗普决定允许他进入美国。

国务院的立场

国务卿还强调，美国政府并未直接参与与博索纳罗行程有关的行动。在他抵达前一天，美国国务院表示，将向博索纳罗及其家庭成员发放美国签证。

路透社报道称，博索纳罗获准以人道主义假释身份进入美国。这种身份通常有效期为一年。

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特朗普的声明与调查

特朗普此前曾称巴西选举被操纵，他对博索纳罗表示同情，并称博索纳罗可以在美国停留多久都可以。这位总统在其佛罗里达州住所对记者表示，他认为这名巴西政治人物受到了“非常糟糕”的对待。

在巴西，博索纳罗因涉嫌腐败、洗钱和逃税而受到调查。离境前，他被要求交出护照，因为警方认为他存在逃跑风险。败选后，他经阿根廷和厄瓜多尔离开巴西前往美国，未承认选举结果，并在没有证据的情况下称选举结果存在舞弊。

鲁比奥还表示，他曾在亚特兰大与巴西外交部长毛罗·维埃拉会面。他预计将于11月在法国举行的外交部门负责人会议期间，与巴西官员再次会面。

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