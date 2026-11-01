Госсекретарь США Марко Рубио заявил в Атланте, что администрация президента Дональда Трампа не помогала бразильскому политику Флавио Болсонару выехать в Соединенные Штаты после его поражения во втором туре президентских выборов. Болсонару прибыл в Майами, штат Флорида, в среду, сообщает Al Jazeera.

Рубио сказал, что американские власти лишь узнали о прибытии Болсонару в страну. По его словам, политик ранее имел американскую визу, а Трамп принял решение разрешить ему въезд в США.

Позиция Госдепартамента

Госсекретарь также подчеркнул, что правительство США не было непосредственно вовлечено в действия, связанные с поездкой Болсонару. За день до его прибытия Государственный департамент США сообщил, что Болсонару и членам его семьи предоставят американские визы.

Агентство Reuters сообщало, что Болсонару допустили в США по гуманитарному паролю. Такой статус обычно действует один год.

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Заявление Трампа и расследование

Трамп, который ранее называл выборы в Бразилии сфальсифицированными, выразил сочувствие Болсонару и заявил, что тот может оставаться в США столько, сколько захочет. Президент сказал журналистам в своей резиденции во Флориде, что, по его мнению, с бразильским политиком обошлись «очень плохо».

В Бразилии Болсонару находится под следствием по подозрениям в коррупции, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Перед отъездом ему приказали сдать паспорт, поскольку полиция считала его риском бегства. После поражения он выехал из Бразилии в США через Аргентину и Эквадор, не признал результаты выборов и без доказательств назвал их мошенническими.

Рубио также сообщил, что встречался в Атланте с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой. Он ожидает следующей встречи с бразильскими чиновниками в ноябре во Франции во время совещания глав внешнеполитических ведомств.

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