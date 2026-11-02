Конституционный кризис в Польше: почему поссорились Туск и Навроцкий

То, что происходит в Польше в последние дни, откровенно трудно назвать просто политическим спором или чем-то в этом роде. Это полноценный конституционный кризис, разворачивающийся на наших глазах. Одна ветвь власти обвиняет другую в узурпации и даже в государственном перевороте, на улицы Варшавы выходят тысячи людей, происходят столкновения с полицией, а президент страны Кароль Навроцкий прерывает официальный визит в Африку и срочно возвращается домой. Все это действо разворачивается вокруг Конституционного трибунала Польши (аналог Конституционного суда в Украине) — органа, который вообще-то должен был бы быть гарантом стабильности, а вместо этого стал эпицентром политического шторма.

Для Украины это также важные новости. Польша — один из ключевых союзников Киева, ведущий партнер и сосед. В стране, в конце концов, проживает более миллиона граждан Украины, и то, насколько стабильной будет тамтешняя власть, напрямую влияет на военную помощь, дипломатическую ситуацию и евроинтеграционные перспективы украинского государства. Что же именно произошло, почему на самом деле конфликт вокруг Конституционного трибунала тянется годами и чем это может грозить в будущем — политический обозреватель UA.News Никита Трачук вместе с экспертами разбирался в этом вопросе.

Что произошло в Польше: хронология конституционного конфликта

Формальным поводом для нынешнего обострения стало событие вечером 30 октября 2026 года. Судья Анна Корвин-Пьотровская, которую президент Навроцкий отказывается признавать судьей Трибунала, объявила о временном отстранении от исполнения обязанностей председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского. В качестве основания она назвала неисполнение ими служебных обязанностей — в частности, блокирование допуска к работе пяти вновь избранных судей — а также нежелание созвать общее собрание судей для утверждения бюджета.

Реакция не заставила себя ждать. Официальный аккаунт Трибунала в X, который контролирует прежнее руководство, назвал это «незаконным захватом» и «государственным переворотом». К зданию суда начали стекаться сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) и ультраправых сил. Полиция применила силу, часть протестующих была задержана. Президент Навроцкий, который в тот момент как раз летел в Сенегал с официальным визитом, развернул самолет и вернулся в Варшаву. Прямо посреди ночи он прибыл в здание Трибунала, где между ним и Корвин-Пьотровской произошла острая перепалка.

На следующий день Навроцкий выступил с заявлением о «нарушении конституционного строя Республики Польша» и «насильственном захвате конституционного государственного органа». Он созвал экстренные консультации с лидерами парламентских сил. Параллельно экс-премьер Матеуш Моравецкий, который в настоящее время является депутатом польского парламента (Сейма), объявил о вынесении вотума недоверия правительству Туска.

Премьер-министр Дональд Туск, в свою очередь, выступил с обращением, в котором возложил ответственность за кризис на PiS и Навроцкого, заявив, что «никто, даже президент, не имеет права отдавать приказы судьям или запугивать их». Он подчеркнул, что восстановление верховенства права после многих лет правления PiS — это «трудный процесс», требующий «решительных действий».



Почему это тянется годами: анатомия конституционного конфликта

Чтобы понять, почему одна отставка судьи вызвала такой политический взрыв, стоит отметить, что конфликт вокруг Конституционного трибунала продолжается как минимум с 2015 года. Тогда партия PiS, только что придя к власти, начала назначать своих судей на должности, которые уже были заполнены предыдущим правительством. Это вызвало критику со стороны ЕС, который впоследствии признал, что Трибунал не соответствует стандартам независимого суда. С тех пор институт фактически парализован: решения не исполняются, легитимность судей оспаривается, а сам орган превратился в арену политической борьбы.

После прихода к власти коалиции Туска в 2023 году ситуация должна была измениться. Правительство обещало восстановить верховенство права. Но на пути встал уже президент Навроцкий — союзник PiS, избранный в 2025 году. В этом году Сейм избрал восьмерых новых судей Трибунала, но Навроцкий отказался принимать присягу у пятерых из них, в том числе у Корвин-Пьотровской. Он мотивировал это сомнениями относительно соответствия кандидатов формальным требованиям профессионализма и добропорядочности. В то же время председатель Трибунала Свенчковский (бывший заместитель министра юстиции во времена PiS) отказался признавать новых судей и не допускал их к рассмотрению дел.

Таким образом, в польском конституционном суде фактически существуют две группы судей: те, кого признают президент и прежнее руководство, и те, кого признает парламентское большинство и, по заключению Венецианской комиссии, значительная часть юридического сообщества. Корвин-Пьотровская, опираясь на свой статус самого старшего по стажу судьи среди «новой» группы, решила изменить status quo и взять контроль над Трибуналом в свои руки: именно это и спровоцировало нынешнюю эскалацию.

Повлияет

ли это на Украину

Краткий ответ: напрямую — вряд ли, но опосредованно — вполне возможно. Польша остается одним из ключевых партнеров Украины, поэтому любая дестабилизация польской политической системы не может не отразиться на двусторонних отношениях. Однако важно понимать природу этого влияния.

Во-первых, нынешний кризис — сугубо внутреннее дело Польши. Это конфликт между ветвями власти, не имеющий прямой связи с внешней политикой. Ни Туск, ни Навроцкий не ставят под сомнение поддержку Украины. Обе стороны публично подтверждают приверженность курсу на партнерство с Киевом. Поэтому говорить о том, что Польша каким-то образом глобально отвернется от Украины из-за этого кризиса, было бы некорректно. Хотя, безусловно, все польские политические элиты сейчас сосредоточены не на внешних делах, а на внутренних проблемах и кризисных процессах.

Во-вторых, политическая нестабильность в Варшаве действительно может затруднить принятие решений, касающихся Украины. Если правительство Туска будет тратить ресурсы на борьбу с президентом и оппозицией, это может замедлить продвижение новых пакетов помощи или дипломатических инициатив. В то же время стоит помнить, что украинский вопрос в Польше давно перестал быть консенсусным: он является предметом ожесточенной внутриполитической борьбы и дискуссий.

В-третьих, и это самое важное: Украине следует воздержаться от каких-либо комментариев или морально-политических оценок этого кризиса. Это внутреннее дело поляков, и вмешательство извне — тем более со стороны Киева, где ситуация с верховенством права, мягко говоря, не самая лучшая — может привести к еще большему обострению конфликта с Варшавой.

К тому же у Украины есть собственный опыт подобных конфликтов вокруг Конституционного суда. Попытки переписать Основной закон под себя и/или взять под контроль Конституционный суд с разной степенью успеха предпринимали абсолютно все украинские лидеры. Поэтому нынешняя власть, как никто другой, должна понимать деликатность таких ситуаций и не давать поводов для обвинений в двойных стандартах и вмешательстве не в своё дело.



Мнения экспертов

Политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда отмечает: конституционный кризис в Польше носит более глубокий характер, чем кажется на первый взгляд. Также он напоминает, что политическая «толканина» вокруг Трибунала продолжается уже более 10 лет, и первым начал «подстраивать» его работу под свои политические нужды тот, кто сейчас больше всех возмущается происходящим. Именно партия «Право и справедливость» первой начала это делать.

«Ситуация действительно сложная и вызывает серьезное противостояние. Ведь в планах Кароля Навроцкого, объявленных публично, есть изменения в Конституцию, которые пока не выносились на обсуждение. Но понятно, что Навроцкого не устраивает нынешнее положение дел, нынешнее распределение полномочий в парламентской республике, где позиции президента, по его мнению, слабы. Мы заметили несколько интересных моментов. Во-первых, стремление сменить руководство Конституционного трибунала как раз накануне Дня всех святых, когда 99% поляков отправляются к могилам своих близких. Во-вторых, Кароля Навроцкого не было в Польше, и он даже развернул самолет по пути в Сенегал, чтобы вернуться. Это стремление Дональда Туска обеспечить себе определенные политические преференции. Туск не ожидал возвращения Навроцкого, а Навроцкий начал действовать в парадигме своего рода политического бойца. Она ему близка лично, и у него, по большому счету, нет другого выбора, как лично прийти в Конституционный трибунал и там поспорить с его судьями.

Вместе с тем мы видим, что Навроцкий начал процесс политических консультаций с правыми и левыми партиями — то есть он демонстрирует необходимость поиска выхода из этой ситуации. Туск намекает, что он не склонен идти на компромиссы и что произойдет смена руководства Конституционного трибунала, а также будут предприняты различные соответствующие шаги. Звучат голоса о том, что необходимо переформатировать Конституционный трибунал. При согласии всех сторон возникает вопрос: кто мог бы быть арбитром в данном случае? Ведь позиция Навроцкого всё-таки в большей степени отражает позицию правых сил, и ему сложно быть арбитром в этой ситуации. Поэтому я предполагаю, что этот кризис будет продолжаться, а его следующим проявлением станет Марш независимости 11 ноября, на который традиционно выходят правые силы. И я бы советовал внимательно следить за тем, кто будет рядом с Навроцким во время этого марша. Он участвовал в нем и в прошлом году, и думаю, что обязательно примет участие и в этом году», — рассказал Магда.

По мнению политолога, для Украины этот кризис, как и любой кризис, угрожающий основам стабильности Польши, представляет собой угрозу, поскольку это угроза нашему стратегическому партнеру.

«Поэтому я точно не советовал бы злорадствовать по поводу всего этого, публиковать какие-то мемы и т. п. — потому что, честно говоря, мы в любом случае находимся в немного разных политических ситуациях», — резюмировал Евгений Магда.

Политический эксперт, заместитель директора УИП Владислав Дзивидинский, который в настоящее время проживает в Польше, уверен: речь идет о возможности принимать большинство законов и толковать определенные положения Конституции, которые являются ориентирами для польского общества.

«Суть конфликта в том, что продолжается борьба за контроль над судом и за его легитимность. Парламентское большинство, возглавляемое Дональдом Туском, недавно назначило новых судей. А президент Навроцкий, в соответствии с правовым балансом в государстве, должен принять их присягу, но он этого не сделал. Поэтому руководство Конституционного суда не допустило к работе вновь назначенных судей по квоте парламентского большинства. В конце октября вся эта ситуация обострилась, и одна из судей, Анна Корвин-Пьотровская, объявила об отстранении председателя Конституционного суда Богдана Сенчковского. После этого информация сразу дошла до президента Навроцкого, и он прервал свой международный визит. Вернулся в Польшу, посетил здание суда, а вокруг этого здания произошли определенные протесты и столкновения.

Фактически мы имеем две политические стороны, две ветви власти в Польше, и каждая сторона трактует это событие противоположно. Правительство вместе с Туском говорит о восстановлении верховенства права, необходимости укомплектовать Конституционный суд и придать судьям легитимность. Для понимания нашим читателям важно знать, что это противостояние возникло не внезапно. Фактически отсчет следует вести с 2015 года, когда правящая тогда партия «Право и справедливость» изменила баланс в судебной системе. Но приход Туска к власти в начале этого срока фактически положил начало обратному процессу, то есть отказу от того, что было сделано в 2015 году. Теперь проблема заключается в том, что каждая политическая сторона считает законными именно свои кадры и свои решения, а решения другой ветви власти — незаконными и нелегитимными. Вот этот конфликт и отсутствие баланса являются правильным определением того, что происходит и почему», — отмечает эксперт.

При этом, по словам политолога, наибольшие риски, о которых сейчас говорят некоторые источники, по факту отсутствуют. Не стоит говорить ни о распаде правительства, ни о каком-либо обострении, ни о риске для политической стабильности государства. Потому что это, скорее, институциональный кризис.

«И самое главное — все это происходит в преддверии выборов 2027 года. С момента отказа от единоличного правления партии «Право и справедливость» в течение последних нескольких политических циклов в Польше постоянно происходит переход от одной политической силы к другой. То есть поочередно сменяются оппозиция и власть — парламентская и президентская. Все эти события вписываются в такое заблаговременное начало аккумулирования электората, позиционирования в преддверии выборов 2027 года. В ближайшее время я ожидал бы продолжения определенного противостояния этих ветвей власти и двух политических лагерей в юридической и политической плоскостях. Наверняка будут попытки договориться, мобилизовать сторонников своих политических сил. Это собрание покажет, в каком направлении движется конфликт, но все равно не стоит рассчитывать, что он исчерпает себя и что произойдет быстрое разрешение конфликта. Ведь для этого нужна договоренность не только о легитимности судей, но и глобальная договоренность в целом. И все пытаются продемонстрировать польскому обществу свой политический вес.

В заключение скажу, что для украинцев это однозначно невыгодная и неприятная ситуация, поскольку Польша погружается во внутренний политический кризис, ставит во главу угла свою национальную повестку дня и начинает обратный отсчет до парламентской кампании. И, соответственно, вопрос какого-либо стратегического или внешнего партнерства может лишь использоваться в качестве триггера, что не является чем-то хорошим. В стратегическом и юридическом пространствах Польша является ключевым партнером в решении насущных проблем Украины. Но этот процесс неизбежен. Будем следить дальше, как он будет развиваться», — резюмировал Владислав Дзивидинский.



Подводя итоги, можно сказать, что нынешний конституционный кризис в Польше — это закономерный результат многолетнего накопления противоречий вокруг Конституционного трибунала. Попытка одной стороны силой взять под контроль институт, который другая сторона считает нелегитимным, привела к открытому уличному противостоянию, привлечению полиции и заявлениям о «государственном перевороте». За год до парламентских выборов (есть вероятность, что именно поэтому проблема и обострилась именно сейчас) это чрезвычайно опасный прецедент, который может окончательно расколоть польское общество.

Для Украины же эта ситуация является напоминанием о том, насколько важна политическая стабильность в странах-партнерах. Польша остается для Киева ключевым союзником, но ее внутренние проблемы могут опосредованно затруднять двустороннее сотрудничество. Поэтому самая мудрая стратегия для Киева — сохранить нейтралитет и не вмешиваться во внутренние дела Варшавы.

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